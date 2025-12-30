Молодой польский политик из правой партии «Новая надежда» Якуб Климас потребовал, чтобы украинские власти снесли памятники Степану Бандере, если хотят и дальше получать помощь от Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника», — заявил он.

Климас добавил, что поляки, желающие быть честными по отношению к своей истории, этого не могут позволить. Они должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма.

Летом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал Тараса Бульбу из одноименной повести Николая Гоголя, оценив спор между Украиной и Польшей из-за Волынской резни. Также он назвал их «клиническими русофобами».