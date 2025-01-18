В ведомстве уточнили, что подразделение с помощью средств воздушной разведки обнаружило вражескую группу. Украинские военные укрылись в погребе одного из домов, пытаясь спрятаться от беспилотников.

На видео можно увидеть, как один из российских военных 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» под прикрытием приблизился к подвалу дома, бросил туда рюкзак с противотанковыми минами и уничтожил боевиков ВСУ.

Ранее стало известно, что российские бойцы подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Петропавловку и Времевку в ДНР. ВСУ лишились здесь до 538 человек личного состава за сутки.