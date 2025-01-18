Российский боец забросил рюкзак с минами в погреб с боевиками ВСУ

Российские военные группировки войск «Север» уничтожили штурмовую группу боевиков Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Видео показала пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что подразделение с помощью средств воздушной разведки обнаружило вражескую группу. Украинские военные укрылись в погребе одного из домов, пытаясь спрятаться от беспилотников.
На видео можно увидеть, как один из российских военных 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» под прикрытием приблизился к подвалу дома, бросил туда рюкзак с противотанковыми минами и уничтожил боевиков ВСУ.