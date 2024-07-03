Житель Богородского округа сбил «Бабу Ягу» в зоне СВО и получил награду

Казак станичного казачьего общества из Богородского округа Игорь Федоров пошел служить добровольцем в зону спецоперации. Недавно бойцу удалось сбить украинский беспилотник, известный под названием «Баба Яга».

Военнослужащий проходил подготовку снайперов в Наро-Фоминске, а в зоне СВО выполнял боевые задачи по уничтожению беспилотных летательных аппаратов на границе. За сбитый тяжелый дрон мужчину наградили медалью «За Мужество».

Изначально, такие дроны были созданы для сельскохозяйственных работ, но их адаптировали для выполнения боевых задач. Они автономны. А свое прозвище получили из-за того, что работают ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.

После подвига товарища казаки Богородского округа придумали свой девиз: «Где мы — там Победа!»

Казаки хуторского казачьего общества Богородского округа регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону проведения СВО. Необходимый груз получают и воинские подразделения, где проходят службу жители Богородского округа.