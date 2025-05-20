На Покровском направлении 18-летний наводчик пожертвовал собой ради сослуживцев

На Покровском направлении в ДНР 18-летний наводчик гранатомета из Тувы с позывным Шаман взял огонь на себя и погиб, спасая других военнослужащих. За этот подвиг он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил RT .

Сотпа Шалган из Кызыла с детства мечтал стать военным. Как только исполнилось 18 лет, молодой человек сам пошел в военкомат, но комиссия не пустила его на срочную службу из-за проблем с сердцем. Тогда втайне от матери Шаман заключил контракт и уехал в зону СВО наводчиком гранатомета.

Он погиб в бою на Покровском направлении. Шаман шел впереди группы и одним из первых едва не попал под украинский удар. Военные понимали, что за первым неудачным сбросом вражеский коптер «Баба-яга» атакует снова.

«Шаман крикнул, чтобы мы отбежали в сторону, а сам побежал на открытое место, вызывая огонь противника на себя. В итоге он погиб, а мы спаслись благодаря ему», — рассказал сослуживец тувинца с позывным Фотограф.

Ранее стало известно о штурмовике из Махачкалы с позывным Казбек, который почти месяц укрывался под танком от наемников. Он остался единственным выжившим из своей группы.