Путин посмертно наградил бойца из Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина. Указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасание погибавших“ Жилина Ивана Александровича (посмертно)», — отметили в документе.
Кроме того, Путин наградил медалями «За спасение погибавших» директор ООО «Лайнер31» Игоря Лахонина и капитана-механика патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО.
Ранее награду «За спасение погибавших» посмертно получил подросток из Курской области. Он пытался вытащить из воды тонувшего на реке Сейм друга.
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