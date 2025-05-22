Путин посмертно наградил бойца из Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина. Указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасание погибавших“ Жилина Ивана Александровича (посмертно)», — отметили в документе.

Кроме того, Путин наградил медалями «За спасение погибавших» директор ООО «Лайнер31» Игоря Лахонина и капитана-механика патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО.

Ранее награду «За спасение погибавших» посмертно получил подросток из Курской области. Он пытался вытащить из воды тонувшего на реке Сейм друга.

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