Российский боец в одиночку сжег украинский БТР

Российский рядовой Александр Кольцов смог уничтожить вражеский бронетранспортер в зоне спецоперации. Для этого боец использовал ручной гранатомет, сообщили ТАСС в Минобороны.

В ведомстве отметили, что военнослужащий оперативно оценил обстановку на поле боя и занял выгодную позицию с фланга наступающей бронегруппы ВСУ. Для противника он оставался незамеченным.

Точным выстрелом из ручного гранатомета Кольцов повредил бронетранспортер, а вторым выстрелом уничтожил боевую машину. Украинские боевики понесли потери и отступили.

Также в Минобороны рассказали о подвиге рядового Ильи Кнутова, который помог приблизиться сослуживцам к опорному пункту украинских подразделений. В ходе боя он получил ранение, но смог оказать себе первую помощь и продолжить обстрел врага. Российские штурмовики оперативно захватили укрепление.

Ранее в Курской области российский боец с канистрой бензина поджег БМП-1 ВСУ, пока украинские боевики пытались спрятаться от ВС России, сообщал RT. Военнослужащий батальона «Гепард» с позывным Калина в одиночку уничтожил целое подразделение ВСУ в Запорожской области.