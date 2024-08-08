Российский боец в одиночку прорвал оборону ВСУ при освобождении Урожайного
Минобороны: водитель БТР в одиночку прорвал оборону ВСУ в боях за Урожайный
Водитель БТР-82А 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Марк в одиночку смог прорвать оборону ВСУ в боях за Урожайный. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Водитель в одиночку прорвал линию обороны украинских боевиков, ведя огонь из пушки по огневым точкам противника. Своими действиями Марк помог десанту высадиться. Его представили к высокой государственной награде за мужество и героизм.
«Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: „Молодец. Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал“», — рассказал боец.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска ударили по арсеналу и военной базе ВСУ в Киевской области. По его словам, именно там могли проходить обучение свыше тысячи военных.