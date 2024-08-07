Российские силы нанесли удар по базе ВСУ, где могли проходить обучение военные

РИА «Новости»: в подполье заявили об ударе по арсеналу и базе ВСУ под Киевом

ВС России нанесли удар по арсеналу и военной базе ВСУ в Киевской области, там могли проходить обучение более тысячи военных. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса», — сообщил он.

По его словам, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение. Российским силам удалось ликвидировать около тысячи украинских военных.

Лебедев добавил, что один из ударов пришелся на фуры «Новой почты», которая периодически перевозит товары военного назначения. Второй удар ВС России нанесли по урочищу «Толстый лес», там находятся склады и арсеналы времен СССР, их недавно начали «приводить в порядок» и использовать под военные нужды.

Отдельно он отметил, что российские ВС одним ударом ликвидировали 200 наемников, обучавших украинский десант высадке на военных резиновых лодках.

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