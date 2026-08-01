Российский боец уничтожил два БПЛА ВСУ и восстановил линию связи с полком

Рядовой взвода связи Илья Оноприйчук под минометным огнем противника выполнил боевую задачу по восстановлению обрыва связи с командным пунктом полка. При этом боец отбился от двух FPV-дронов ВСУ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Несмотря на угрозу для жизни, действуя хладнокровно, смело и решительно, Илья уничтожил два FPV-дрона противника, выполнил поставленную боевую задачу, обеспечив тем самым непрерывную связь с командным пунктом полка», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что восстановление связи позволило оперативно координировать действия российских подразделений.

Ранее младший сержант Кирилл Сухов со своими подчиненными под вражеским огнем восстановил разрывы линий и поврежденные стационарные и временные сооружения. Тем самым они обеспечили управление подразделениями мотострелкового батальона в обороне позиций.