Российский боец три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ и ел только лук

Боец Закарья из Дагестана три недели оборонял опорник от ВСУ, питаясь луком

Боец ВС России из Дагестана на протяжении трех недель в одиночку отбивал атаки украинских боевиков. Все это время он питался одним луком, сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным канала, боец Закарья остался на поле боя один после того, как группу атаковали украинские националисты. Когда сослуживцы перестали выходить на связь, военный один отбивал все атаки ВСУ. Он находился на позиции без еды и воды, питаясь только луком, найденным у побежденного противника.

Военнослужащего нашли с помощью дрона и организовывали его эвакуацию. Сейчас Закарья находится в безопасном месте под наблюдением медиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подвиге рядового Сармата Годизова. Он укрыл свою группу под обстрелом Вооруженных сил Украины и спас раненого бойца.