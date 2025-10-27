Российский боец спас 20 раненых товарищей в Запорожской области

Российский солдат группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин вынес из-под огня 20 раненых товарищей во время штурма. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700–900 метров», — поделился Орин.

По мнению Орина, самый опасный момент при эвакуации — это пересечение открытой местности. В этот момент бойцы становятся легкой мишенью для противника. Главное — преодолеть открытое пространство и доставить сослуживца.

«Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит: „Спасибо, что я живой“», — отметил военнослужащий.

Ранее российский солдат с позывным Мгновенный полтора месяца в одиночку оборонял захваченный блиндаж в тылу ВСУ. За это время он уничтожил 25 противников и ранил еще 13. По словам военнослужащего, сначала штурм украинского укрепления он проводил вместе с товарищем с позывным Карандаш, но тот погиб из-за минометного выстрела.