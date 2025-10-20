Российский боец полтора месяца в одиночку удерживал захваченный блиндаж ВСУ

Российский военный с позывным Мгновенный на протяжении полутора месяцев сам оборонял захваченный вражеский блиндаж в тылу ВСУ, ликвидировав за это время 25 противников и ранив 13. Об этом сообщила газета «Известия» .

По словам военнослужащего, сначала штурм украинского укрепления он проводил вместе с товарищем с позывным Карандаш, но тот погиб из-за минометного выстрела.

Во время штурма в блиндаж пытался залететь FPV-дрон ВСУ. Мгновенный в последнюю секунду набросил на беспилотник маскировочную сетку, в итоге аппарат запутался и взорвался.

«Вход после этого пришлось основательно заложить мешками с песком. Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть ее», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Запорожской области российский солдат с позывным Мио в одиночку ликвидировал пятерых украинских боевиков. Боец ни на минуту не потерял спокойствия и быстро адаптировался к опасным условиям.