«Универсальный солдат». Россия затрофеила эстонского боевого робота
РИА «Новости»: Россия взяла боевого робота THeMIS из Эстонии в качестве трофея
Россия пополнила коллекцию западной военной техники. Новым трофеем оказался боевой робот THeMIS, выпущенный в Эстонии. Как сообщило РИА «Новости», эта машина крайне интересна для отечественной оборонной промышленности.
«Универсальный солдат», — написали авторы материала о роботе.
THeMIS — одна из немногих, но очень интересных военных разработок Эстонии. Созданный робот вызвал ажиотаж, и его хотели заполучить десятки стран НАТО. Несколько единиц техники достались Украине, а российские бойцы затрофеили платформу THeMIS в зоне спецоперации.
Что особенного в этом роботе?
THeMIS — это гусеничное беспилотное наземное транспортное средство. Его выпускают в трех вариантах: для доставки грузов, в боевой модификации и в качестве разведчика.
В первом случае грузоподъемность машины достигает 1200 килограммов. Такой робот может за раз перевозить до 25 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Боевая модификация позволяет роботу открывать огонь в движении из пулеметов и гранатомета. Есть ночной прицел, тепловизор. Кроме того, на платформу можно поставить спецаппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и взрывчатки.
При разведке робота оснащают датчиками. Он способен передавать информацию об участках на фронте подразделениям сухопутных войск.
На благо отечественной оборонки
У России тоже есть свои роботизированные машины, которые применяют в зоне СВО. Это «Уран-6», «Депеша», «Импульс-М», «Багги». Но на этом страна не останавливается и продолжает активно заниматься разработкой беспилотных систем. Западные образцы очень кстати.
«THeMIS теперь поможет создать более эффективные средства для борьбы со вражескими роботами и придаст импульс для разработки более совершенных собственных боевых комплексов», — написали авторы материала.
Ранее Россия создала многоцелевых транспортных роботов. Они предназначены для подвоза материальных средств и эвакуации раненых.