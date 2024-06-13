«Универсальный солдат». Россия затрофеила эстонского боевого робота

Россия пополнила коллекцию западной военной техники. Новым трофеем оказался боевой робот THeMIS, выпущенный в Эстонии. Как сообщило РИА «Новости» , эта машина крайне интересна для отечественной оборонной промышленности.

«Универсальный солдат», — написали авторы материала о роботе.

THeMIS — одна из немногих, но очень интересных военных разработок Эстонии. Созданный робот вызвал ажиотаж, и его хотели заполучить десятки стран НАТО. Несколько единиц техники достались Украине, а российские бойцы затрофеили платформу THeMIS в зоне спецоперации.

Что особенного в этом роботе?

THeMIS — это гусеничное беспилотное наземное транспортное средство. Его выпускают в трех вариантах: для доставки грузов, в боевой модификации и в качестве разведчика.

В первом случае грузоподъемность машины достигает 1200 килограммов. Такой робот может за раз перевозить до 25 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Боевая модификация позволяет роботу открывать огонь в движении из пулеметов и гранатомета. Есть ночной прицел, тепловизор. Кроме того, на платформу можно поставить спецаппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и взрывчатки.

При разведке робота оснащают датчиками. Он способен передавать информацию об участках на фронте подразделениям сухопутных войск.

На благо отечественной оборонки

У России тоже есть свои роботизированные машины, которые применяют в зоне СВО. Это «Уран-6», «Депеша», «Импульс-М», «Багги». Но на этом страна не останавливается и продолжает активно заниматься разработкой беспилотных систем. Западные образцы очень кстати.

«THeMIS теперь поможет создать более эффективные средства для борьбы со вражескими роботами и придаст импульс для разработки более совершенных собственных боевых комплексов», — написали авторы материала.

Ранее Россия создала многоцелевых транспортных роботов. Они предназначены для подвоза материальных средств и эвакуации раненых.

