Российский боец рассказал о героическом прорыве окружения под Кременной

Младший лейтенант Девятов рассказал о том, как бойцы ВС РФ вышли из окружения

Группа российских военных благодаря грамотным действиям смогла выйти из окружения ВСУ в Кременских лесах в зоне спецоперации. Об этом сообщил младший лейтенант Максим Девятов газете «Красная звезда» .

По словам военнослужащего, это произошло во время освобождения территории Луганской Народной Республики.

«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи», — рассказал Девятов.

Он добавил, что они немедленно выдвинулись к месту и вступили в бой. К тому моменту в строю оставались только четверо бойцов из всей группы, включая самого Девятова, остальные получили ранения.

По словам военнослужащего, оборону пришлось держать несколько часов, в результате чего «противник выдохся» первым и атака ВСУ прекратилась.

Ранее RT сообщил, что российские штурмовики вошли в тыл украинской армии в районе села Новоукраинка в ДНР и в ближнем бою ликвидировали пункт управления БПЛА.