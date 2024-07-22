Российский боец рассказал о больших запасах FPV-дронов у ВСУ под Часов Яром

У украинских войск имеются большие запасы FPV-дронов, операторы используют беспилотники даже против пехоты. Об этом РИА «Новости» рассказал боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук.

«Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют», — отметил он.

Боец заметил, что за год тактика ВСУ серьезно изменилась. Прошлым летом, как подчеркнул он, при штурме российскими войсками Клещеевки основная угроза исходила от артиллерии противника. Теперь же — от беспилотников-камикадзе.

Политрук добавил, что сейчас главная задача отечественных бойцов — найти «рецепт» против этой угрозы.

В России за ночь обезвредили 75 беспилотников. Как сообщило Минобороны, основная масса пришлась в Ростовской области. Там уничтожили 47 дронов украинских боевиков. Еще 17 дронов сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Восемь БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, по одному — в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях.