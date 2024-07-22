Российский боец рассказал о больших запасах FPV-дронов у ВСУ под Часов Яром

Боец Политрук: украинские боевики перестали экономить FPV-дроны под Часов Яром

Ashley Chan/Keystone Press Agency
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

У украинских войск имеются большие запасы FPV-дронов, операторы используют беспилотники даже против пехоты. Об этом РИА «Новости» рассказал боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук.

«Дошло до того, что FPV уже на отдельных пехотинцев не жалеют», — отметил он.

Боец заметил, что за год тактика ВСУ серьезно изменилась. Прошлым летом, как подчеркнул он, при штурме российскими войсками Клещеевки основная угроза исходила от артиллерии противника. Теперь же — от беспилотников-камикадзе.

Политрук добавил, что сейчас главная задача отечественных бойцов — найти «рецепт» против этой угрозы.

В России за ночь обезвредили 75 беспилотников. Как сообщило Минобороны, основная масса пришлась в Ростовской области. Там уничтожили 47 дронов украинских боевиков. Еще 17 дронов сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Восемь БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, по одному — в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте