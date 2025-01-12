Российский боец рассказал, как навыки балета помогают быть отличным солдатом

Боец штурмовой роты из группировки «Центр» рассказал, что в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО ему помогают навыки, которые он получил на занятиях балетом. Его слова привело РИА «Новости» .

Замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков рассказал, что одна из основных задач в балете — это быстро анализировать и выполнять различные действия на основе этого анализа.

«Когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», — рассказал боец.

Кроме этого, преимущество дает и хорошая физическая подготовка, которая нарабатывается ежедневными четырехчасовыми тренировками по балету. Также благодаря балету хорошо развиваются внутренний потенциал и решительность.

Военный рассказал, что сначала танцевал артистом балета, а затем начал тренировать детей. Теперь навыки обучения помогают ему в работе с личным составом: подготавливать, выявлять моральные качества и вырабатывать командное взаимодействие.

Бураков работал артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны». Но в какой-то момент решил пойти на СВО.

«Я добровольно пошел, чтобы скорее война закончилась, вот я для себя принял решение, что я должен в ней участвовать», — объяснил штурмовик.

Ранее боец штурмового отряда вывез из-под обстрела на мотоцикле 12 сослуживцев, раненных в ходе кураховской операции. По словам бойца, во время спасения их обстреливали из минометов украинские боевики.