Российский боец протаранил танк ВСУ на УАЗе

Российский военный Леон с позывным Француз протаранил украинский танк на грузовике и стал победителем дуэли. Об этом солдат рассказал в интервью RT.

Он отметил, что бежать от вражеской бронемашины было не вариантом. Поэтому они с боевым товарищем решили, что надо брать его на таран.

«Ну и все, поехали прямо на него. Последнее, что успел подумать: „Мама, прости!“» — признался Леон.

По словам снайпера-морпеха, танк ВСУ шел прямо на позиции российских военных. Заглушенный противником радиоэфир помешал связаться с эвакуационной группой.

После столкновения Француз вылетел через лобовое стекло. Горящий танк и УАЗ заметили две российские БМП, которые ехали на перехват.

Бойцов эвакуировали и уничтожили вражеский танк. Несмотря на серьезные травмы, Леон смог восстановиться и вернуться на передовую.

Российские военные в одном бою ликвидировали семь немецких танков Leopard. Также они уничтожили танки Bradley и боевые машины пехоты.