Герой России рассказал, как за один бой ВСУ потеряли семь немецких танков

Герой России Жарский заявил об уничтожении 7 немецких танков Leopard за один бой

Российские военные в зоне СВО в одном бою ликвидировали семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, Герой России Иван Жарский в беседе с ТАСС .

«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава», — сказал собеседник агентства.

По его словам, военные спланировали целую операцию для выполнения этой задачи. Помимо немецкой техники, они уничтожили танки Bradley и боевые машины пехоты. Бойцы грамотно расположили расчеты, что помогло им достичь значимых результатов.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов с помощью высокоточного оружия и дронов по военным объектам Украины. Целями ВС России стали обеспечивающие ВСУ заводы, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов и места сборки и хранения вражеских беспилотников.