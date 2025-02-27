Российский боец прикрыл собой пленного украинца

В Запорожской области боец Вооруженных сил Украины пытался уничтожить взятого в плен сослуживца, но российский военнослужащий прикрыл его. О героическом поступке рассказал Telegram-канал десантников «Крылатые» .

Бойцы группировки «Днепр» пленили украинского солдата на Ореховском направлении. Когда двое военнослужащих вели его на позицию, оператор ВСУ направил на них дрон-камикадзе.

Шедший впереди военнослужащий укрылся в углублении в земле. Его сослуживец остался с пленным и, когда подлетел беспилотник, повалил его и закрыл своим телом. Закрепленный на БПЛА боеприпас не разорвался, никто не пострадал.

Командование ВСУ приказало уничтожать сдавшихся в плен солдат, чтобы устранить свидетелей своих преступлений. Один из схваченных бойцов рассказал, как бывшие сослуживцы добили раненого солдата и пытались подорвать его самого.