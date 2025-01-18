Российский боец почти месяц удерживал позицию, питаясь снегом

RT: почти месяц державший оборону боец ВС РФ питался снегом и похудел на 24 кг

Младший сержант Магомед Абдулаев 29 дней держал оборону в блиндаже на передовой. Все это время военный питался практически одним снегом и сбросил 24 килограмма. Подробностями он поделился с RT.

«Я себе говорил: „Я штурмовик, я профессионал, я многое видел и чувство голода, холод меня не сломают“», — сказал Абдулаев.

Сослуживцы пытались снабжать солдата провизией с помощью беспилотников. Но украинские боевики мешали этому, активно применяя РЭБ и дроны.

Когда запасы заканчивались, Магомед ел снег. Он находился в блиндаже с декабря и смог вернуться только в январе.

За это время военный потерял 24 килограмма, сейчас он находится в госпитале. У Абдулаева есть брат, который также проходит службу в зоне спецоперации.

Ранее стало известно о подвиге бойца с позывным Хитман, который сбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев. Из-за сложностей с эвакуацией он провел несколько дней в укрытии, врачи смогли частично сохранить ему зрение, сообщал Life.ru.