Российский боец остановил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

Российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев во время боев за Авдеевку. Солдат головой остановил дрон-камикадзе ВСУ, сообщил в беседе с RT сообщил заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

Он рассказал, что ВСУ выследили российских военнослужащих с помощью БПЛА, а после этого запустили в их сторону беспилотник.

«Хитман встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову», — отметил замкомандира.

Раненного бойца смогли эвакуировать только через несколько дней. Все это время он подбадривал сослуживцев. В госпитале врачи буквально собирали голову Хитмана, зрение ему смогли сохранить частично.

Бойцы Крестика отбили улицу в Авдеевке, по которой осуществлялось снабжение ВСУ. При этом украинских боевиков было в три раза больше. В ходе перестрелки российские солдаты подбили БМП Bradley.

Военнослужащий из Челябинска с позывным Хара рассказал, как спас раненого командира отделения. Боец восемь километров тащил его на себе под постоянным минометным обстрелом.