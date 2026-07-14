Российский боец отбил ногой дрон ВСУ для спасения ребенка

Российский боец пинком отбросил украинский дрон, атаковавший мотоцикл под Константиновкой. Военные задействовали байк в эвакуации десятилетней девочки, сообщил ТАСС со ссылкой на командира штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артура Бекбасарова.

Командир участвовал в спасательной операции с двумя бойцами. Вражеский дрон атаковал их на выезде, когда они на двух мотоциклах поехали забирать девочку, но никого не задел.

«Я первый ехал, получается, я успел упасть на бок. Все, надо мной прям пролетало, а сзади уже пыль после мотоцикла. А товарищ его ногой отбил», — сказал Бекбасаров.

Бойцы обнаружили ребенка в одном из подвалов в Константиновке. Ее семья погибла. Военные оберегали девочку почти месяц, охраняя и помогая продуктами.

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