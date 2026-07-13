Украинские боевики регулярно обстреливали автомобили медицинских служб, прибывавших на помощь пострадавшим в приграничных регионах России. Для обеспечения безопасности бригад и их пациентов Народный фронт усилил транспорт при помощи бронированных одеял. Об этом президенту Владимиру Путину на выставке «Все для Победы!» рассказала фельдшер Юлия Шабалина из Курской области. Видео беседы медика с главой государства опубликовали «Известия» .

Шабалина заявила, что вторгшиеся на территорию региона украинские боевики не пощадили никого и убивали всех, кто попадался на глаза, включая стариков, детей и женщин. Под удары попадали и машины скорой помощи, которые приезжали, чтобы забрать раненых мирных жителей.

«Мы прятались от обстрелов в кустах, в полях, где придется. Сотни раненых за сутки. Но мы выстояли, мы смогли», — поделилась медик.

Фельдшер отметила, что после освобождения обстрелы Курской области не прекратились. Поэтому активисты Народного фронта помогли бригадам врачей обновить автопарк и предоставили им бронированные одеяла. По словам собеседницы президента, эта защита уже несколько раз спасала жизни специалистов.

Путин в ходе посещения организованной Народным фронтом выставки «Все для Победы!» заявил, что ответы на обстрелы регионов со стороны украинских боевиков станут зеркальными, но более мощными. Он подчеркнул, что противник почувствует их нарастающий масштаб.