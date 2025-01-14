Российский военный спас раненого командира под обстрелами

Боец из Челябинска под обстрелами 8 километров тащил на себе раненого командира

Военнослужащий из Челябинска с позывным Хара восемь километров ползком тащил раненого командира отделения под минометным обстрелом. Подробностями своего спасения боец с позывным Пластун поделился с RT.

Во время выполнения боевого задания в Запорожье командир получил ранение в ногу. Перед тем как потерять сознание он успел связаться с сослуживцами по рации. Первым к нему на помощь приполз Хара.

«Он затампонировал рану, перетянул бедро жгутом и наложил повязку, даже поставил капельницу. Он вместе с другими бойцами эвакуировал меня в безопасное место», — заявил Пластун.

Позже врачи ему рассказали, что он остался жив только благодаря правильно оказанной медицинской помощи, также ему сохранили ногу.

Ранее стало известно о подвиге ефрейтора Владимира Аверина, который спас 20 раненых военных. Он оказал первую помощь сослуживцам под обстрелами ВСУ.