Российский боец очнулся в морге после удара танка и вернулся на СВО

Ветеран СВО Катунь рассказал, почему решил вернуться в бригаду после удара танка

Солдат из Сургута, которого посчитали мертвым и отвезли в морг после удара танка, выжил. Он очнулся в черном мешке, прошел реабилитацию и снова возвращается на СВО, сообщила газета kp.ru .

История бойца с позывным Катунь потрясла всю страну — на задании в него ударил танковый снаряд. Медики зафиксировали смерть, тело отправили в морг. А через несколько часов он пришел в себя в мешке для трупов.

Военному сейчас 39 лет. Он участвовал в СВО с августа 2023 года в составе мотострелковой бригады от Ханты-Мансийского округа. На его счету — ожесточенные бои и спасенные товарищи, особого значения своей живучести боец не придает.

После тяжелого ранения начался долгий путь восстановления, реабилитация продлилась больше года. Затем Катунь решил вернуться на линию боевого соприкосновения.

Близкие приняли его решение отправиться на СВО. Жена волновалась, но поддержала бойца.

Военный уже отправился к месту назначения. Он надеется снова попасть в свою старую бригаду. Здесь боец служил командиром.

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