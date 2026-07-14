Российский боец ногой сбил дрон ВСУ

Российский военный на мотоцикле сбил ногой дрон ВСУ, отправляясь на эвакуацию 10-летней Софии из Константиновки. Об этом РИА «Новости» сообщил старший лейтенант с позывным Куба.

По его словам, для эвакуации Софии было необходимо преодолеть очень опасный участок на мотоциклах. Всего на задание отправились три бойца.

«Когда ехали за ней, нас ждал „ждун“. Я успел увернуться, а у товарища получилось так, что ногами по лопастям ударил, и она разобралась и разлетелась, не взорвалась», — рассказал Куба.

Офицер добавил, что ехал на первом мотоцикле, успел отреагировать и упасть на бок.

«Ногой отбил. Все надо мной пролетало, а сзади пыль после мотоциклов. Если бы взорвался там, мало не показалось бы», — заключил военный.

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