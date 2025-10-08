В Новогригоровке боец ВС России в одиночку одолел пять солдат ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Мио в одиночку одолел группу из пяти солдат ВСУ в ходе освобождения Новогригоровки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Мио определил местоположение противников и бросил гранату из окна дома, а затем уничтожил двух националистов огнем из автомата. Оставшиеся в живых трое противников пытались отступить, однако российский воин ранил их, после чего Мио помогли операторы дронов.

В бою решающую роль сыграла слаженная работа бойца и операторов БПЛА, которые оперативно отработали сбросами.

«И конечно, отточенные навыки и железная выдержка воина из Приморья — амурчанина по происхождению. Подготовка и слаженность воинов-дальневосточников позволила стать локомотивом, который ежечасно двигает фронт вперед», — добавили в структурах.

Ранее российский военнослужащий спасся от беспилотника акробатическим трюком и стал героем соцсетей.