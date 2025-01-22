Российский боец Катунь погиб после танкового обстрела, но очнулся в морге

Российский боец из Сургута с позывным Катунь попал под танковый обстрел ВСУ, в ходе которого взрывной волной от прямого попадания снаряда его отбросило с такой силой, что он пробил две стены. Врачи решили, что штурмовик погиб, однако позже тот очнулся в морге. Свою историю Катунь рассказал сайту kp.ru .

После этого Катуня отправили в зону эвакуации и начали оказывать медицинскую помощь, но не дождавшись транспортировки в военный госпиталь, боец скончался — у него остановилось сердце. По крайней мере, так решили врачи.

В 2024 году он возглавлял штурмовую группу, когда попал под обстрел ВСУ. Стену здания, где укрывался боец, пробил танковый снаряд, и взрывная волна отбросила военного через две стены. Он остался жив только благодаря тому, что стены были глиняными, а не кирпичными.

Отправили в морг в черном мешке

Катуня отправили в морг в полиэтиленовом пакете. Как рассказал боец, он проснулся оттого, что замерз и подумал, что над ним подшутили, но выбравшись из полиэтилена понял, что это не шутка и он находится в морге. При этом дежурный солдат находящийся неподалеку, увидев ожившего мертвеца, потерял сознание.

«Мешок с трупом. Начинает шевелиться. И вскоре из него появляется человек, который считался мертвым. Когда я вылез, напротив меня сидел солдатик, который там дежурил. Как только наши взгляды встретились, он потерял сознание», — рассказал военный.

Вернулся на СВО

После прохождения лечения и успешного восстановления Катунь вновь вернулся на СВО, где отличился и удостоился благодарственного письма от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа за мужество, верность долгу и присяге. Сейчас бойцу предстоит сложная операция на ноге, но он уже скучает по сослуживцам.

Ранее другой российский боец 29 дней в одиночку держал оборону в блиндаже на передовой, питаясь практически одним снегом. Сослуживцы пытались снабжать солдата провизией с помощью беспилотников, но этому мешали украинские боевики.