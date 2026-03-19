Российский беспилотник поразил главное управление СБУ во Львове

Российские военные атаковали здание главного управления СБУ во Львове. Видео с моментом удара опубликовал канал «Военкоры Русской весны» .

Авторы канала отметили, что удар осуществили с помощью дрона-камикадзе «Герань». Беспилотник запустили около 12:00, и он преодолел пять областей, прежде чем долететь до Львова.

Факт удара подтвердил в соцсетях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, уточнив, что «есть разрушения». Других подробностей чиновник не привел.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС России за сутки атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые противник использует в своих целях.

Также удары нанесли по цеху производства БПЛА дальнего действия, местам их подготовки и запуска, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.