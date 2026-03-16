Российские войска нанесли удар по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские войска за сутки атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые ВСУ используют в своих целях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение <…> цеху производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

В ночь на 14 марта российские войска нанесли массированный удар возмездия по важным объектам на территории Украины. Целями стали энергетическая инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы.