Кормили едой с червями. Российский боец рассказал, что пережил в плену

Штурмовик из Дагестана восемь месяцев провел в плену ВСУ под Львовом

Штурмовик из Дагестана восемь месяцев провел в плену ВСУ в одном из лагерей подо Львовом и чудом не умер от ранения в живот. Об этом российский боец рассказал в интервью RT .

Наджаф получил ранение, когда в одиночку трое суток удерживал позицию в ДНР. В какой-то момент штурмовик потерял сознание, а очнулся уже в плену. Родственникам сообщили, что он погиб.

Боевики ВСУ передали Наджафа в руки медиков, которые извлекли осколки из тела. Лечение прекратилось, когда он отказался сотрудничать с СБУ. Из медикаментов ему давали лишь ибупрофен.

По словам военнослужащего, одному из сослуживцев не удалили осколок из ноги, а затем ампутировали ее. Наджаф отметил, что бойцы систематически подвергали жестокому обращению военнопленных. Например, их выставляли на мороз в тонкой одежде и содержали в антисанитарных условиях.

Все происходящее скрывалось от представителей Красного Креста. Кроме того, российские солдаты постоянно находили в пище червей, тараканов и жуков. Наджаф вернулся в Россию в марте в рамках обмена пленными. Сейчас он проходит курс лечения в госпитале в Москве.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Томас Гиббонс-Нефф сообщил о жестоких расправах ВСУ над пленными россиянами. Один их раненных военных просил о помощи, но вместо этого боевики выстрелил ему в живот и голову.