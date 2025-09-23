Пыточную СБУ в аэропорту Мариуполя, известную как «Библиотека», первым возглавлял полковник Александр Хараберюш. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную „Библиотеку“ в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине», — рассказал собеседник агентства.

Под его руководством до 2014 года служил украинский блогер Владимир Золкин, который сейчас называет себя журналистом и общественным деятелем. При этом информацию по его службе в СБУ уже зачистили. Золкин ведет YouTube-канал, публикуя интервью с военнопленными.

Что касается Хараберюша, то его убили 31 марта 2017 года. Джип руководителя пыточной СБУ взорвали в Мариуполе. На тот момент существовали три версии его убийства — криминальные разборки, месть его жертв и работа ДРГ ДНР за гибель в теракте начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в том же году.

Ранее МВД России опубликовало список, включающий 11 разыскиваемых преступников. В него попали командиры ВСУ Сергей Величко и Константин Немичев, пытавших российских бойцов весной 2022 года. За информацию о них пообещали заплатить миллион рублей.