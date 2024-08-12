Российские врачи спасли жизнь украинскому солдату, плененному у Клещеевки

Врачи Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи провели многочасовую операцию украинскому военному, попавшему в плен у Клещеевки в тяжелом состоянии. Об этом российские медики рассказали РИА «Новости» .

Врач анестезиолог-реаниматолог отметил, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, у него было ранение живота, внутрибрюшное кровотечение и повреждение кишечника.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось», — поделился медик.

До этого украинец проходил лечение в прифронтовом стационаре, петербургским медикам предстояло решить сложную задачу — пациент был в состоянии геморрагического шока. Медики выполнили операцию на кишечнике, что позволило стабилизировать его состояние.

Военнопленный — 48-летний Андрей Куришко. Его мобилизовали в 2022 году, служил в противотанковом взводе. Куришко отметил, что благодарен российским врачам за помощь.

ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки в ДНР, об этом стало известно 1 августа. Украинцы отошли с большими потерями.