Прикинувшиеся беженцами диверсанты ВСУ пытались зайти в Запорожскую область

Российские военные вступили в перестрелку с группой украинских диверсантов, пытавшейся проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, работающие на блокпосту в поселке Приазовский бойцы остановили подозрительный микроавтобус, якобы перевозивший вынужденных переселенцев. В ходе осмотра транспорта под одним из сидений военные увидели оружие.

Во время открытой перестрелки военные успели ликвидировать двух диверсантов. Остальные после подрыва нескольких гранат сбежали в лесополосу. Сейчас идут их поиски. По данным ориентировки, на которую сослались авторы, диверсанты носят гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

В минувший понедельник, 18 октября, российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов при попытке проникновения в Херсонскую область. Одним из членов вражеской группировки оказалась женщина-военная. В ходе боя российские бойцы ликвидировали трех украинских националистов.