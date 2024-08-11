Колонну техники ВСУ с личным составом уничтожили в Курской области

Кадыров: отряд «Ахмат» уничтожил в Курской области колонну техники ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Подразделение Минобороны «Ахмат» уничтожило колонну украинской техники вместе с личным составом в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие полка „Ахмат-Чечня“ Минобороны РФ <…> совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — отметил чеченский лидер.

Уцелевших боевиков ВСУ заблокировали, их судьба известна, отметил Кадыров. Он пояснил, что украинцы пытались организовать подвоз боеприпасов.

В Курскую область прибыли дополнительные силы российской армии. Военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте