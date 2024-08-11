Колонну техники ВСУ с личным составом уничтожили в Курской области

Кадыров: отряд «Ахмат» уничтожил в Курской области колонну техники ВСУ

Подразделение Минобороны «Ахмат» уничтожило колонну украинской техники вместе с личным составом в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие полка „Ахмат-Чечня“ Минобороны РФ <…> совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — отметил чеченский лидер.

Уцелевших боевиков ВСУ заблокировали, их судьба известна, отметил Кадыров. Он пояснил, что украинцы пытались организовать подвоз боеприпасов.

В Курскую область прибыли дополнительные силы российской армии. Военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей.