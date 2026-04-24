Российские войска за неделю нанесли шесть ударов возмездия по целям на Украине

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские военные с 18 по 24 апреля нанесли шесть групповых ударов ударными беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВС России применяли оружие воздушного, морского и наземного базирования.

В результате ударов поразили заводы военно-промышленного комплекса Украины, объекты портовой, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах боевиков ВСУ.

Также целями стали места сборки и запуска БПЛА, военные аэродромы, пункты дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований.

Глава Генштаба Валерий Герасимов уточнял, что в апреле и марте военные установили контроль над 34 населенными пунктами и 700 квадратными километрами новых территорий. По его словам, попытки контратак ВСУ завершаются провалом.