Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что всего после начала специальной операции военные уничтожили 283 вертолета, 670 самолетов, 106 444 беспилотных летательных аппарата, 26 826 танков и других боевых машин, 641 зенитный ракетный комплекс.

Кроме того, ВС России ликвидировали 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники, 32 303 миномета и орудия полевой артиллерии и 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Всего за 2025 год российские войска освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО. Наиболее успешные военные операции прошли на территории ДНР, там под их контроль перешли 187 деревень, сел, поселков и городов.

В начале декабря 2025 года военнослужащие группировки «Север» освободили Волчанск в Харьковской области и Покровск в ДНР.