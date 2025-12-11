Российские войска взяли под огневой контроль Гуляйполе

Украинские позиции в Гуляйполе уничтожены, российские штурмовики взяли под огневой контроль город и дороги к нему. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уничтожены укрепленные позиции и сооружения в Гуляйполе, которые противник использовал для размещения живой силы и техники. Это позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение в населенном пункте», — отметил Балицкий.

Глава региона сообщил, что Гуляйполе и прилегающие к нему территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

Балицкий добавил, что администрация области находится на связи с оперативными службами. Российские военные предусмотрели безопасное перемещение мирных жителей.

Ранее ВС России освободили Красноармейск и Волчанск. На очереди Димитров, Константиновка и Гуляйполе. Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман, ведут бои в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышеве и Яровой.