Российские войска контролируют все острова и дельту Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал РИА «Новости» глава региона Владимир Сальдо.

«На левобережье, на Кинбурнской и Терновской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал губернатор.

Сальдо отметил, что противник продолжает удерживать свои позиции в Херсонской области. По словам главы региона, российские вооруженные силы в режиме реального времени отслеживают все действия ВСУ.

В декабре Сальдо сообщил, что украинская армия продолжает попытки переправиться через Днепр на катерах и закрепиться на островах, однако все острова находятся под контролем российских военных, и территория полностью очищена от противника.

Ранее группировка войск «Центр» освободила село Андреевка в Донецкой народной республике. Населенный пункт расположен к западу от города Курахов и к северу от сел Константинополь и Улаклы. На этом участке фронта противник потерял более 590 военнослужащих.