Рогов: ВС России захватили два опорника ВСУ у села Щербаки в Запорожской области

Российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины, расположенных в районе села Щербаки в Запорожской области на Ореховском направлении. Об этом рассказала РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На Ореховском направлении наши ребята захватили два опорных пункта противника», — сказал Рогов.

В сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России в результате референдума. Однако Украина не признала итоги этого референдума и продолжает обстреливать территорию области.

Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области, в то время как остальную ее часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские боевики. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю с пятилетним ребенком в Запорожье. В машине также находились женщина и мужчина. Всю семью доставили в больницу.