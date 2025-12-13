Войска группировки «Днепр» успешно атаковали механизированные, береговые и тероборонительные бригады противника в районе Разумовки Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника», — добавил он.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Гуляйполе и Терноватое в Запорожской области. Уничтожены подразделения механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны.

«Наши подразделения идут последовательно, выдавливая противника пядь за пядью, продолжают освобождать Запорожскую область», — отметил Балицкий.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, потери противника в зоне действия подразделений группировки войск «Восток» составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и склад материальных средств.

Системы противовоздушной обороны прошедшей ночью нейтрализовали над регионами 41 украинский беспилотник самолетного типа. Под Саратовом сбили наибольшее количество дронов — 28. В Воронежской и Ростовской областях уничтожили по четыре БПЛА, в Белгородской — два, а в Волгоградской — один. Еще один беспилотник перехватили в Крыму.