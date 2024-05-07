Российские войска уничтожили цех по производству топлива для ракет ВСУ | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 14:09 Российские войска уничтожили цех по производству топлива для ракет ВСУ Минобороны заявило об уничтожении цеха по производству топлива для ракет ВСУ РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки поразили цех по производству твердого топлива для ракет украинских боевиков, склады с горючим и военной техникой украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что удары по поставленным целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск.

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«За сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что также российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 128-ми районах проведения специальной военной операции.

Задействованные средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь управляемых французских авиабомб Hammer и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Vampire чешского производства.

Украинские боевики лишились опорного пункта после удара российских штурмовиков Су-25. Как сообщила пресс-служба Минобороны, для уничтожения экипажи использовали неуправляемые авиационные ракеты, ориентируясь на координаты наводчика.