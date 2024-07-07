Минобороны заявило об уничтожении радара Giraffe и двух установок ЗРК Patriot

Украинские боевики в ходе действий российских войск в зоне проведения специальной военной операции лишились радара обнаружения воздушных целей Giraffe и двух установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полученное украинскими боевиками вооружение от западных стран уничтожили ударами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетами и артиллерией действующих в зоне спецоперации группировок российских войск.

Предназначенный для обнаружения воздушных целей на малых и средних высотах, передающий координаты средствам противовоздушной обороны радар Giraffe украинские боевики получили от властей Швеции. Вместе с радаром российские войска уничтожили две установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Также за минувшие сутки российские войска нанесли поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 119 районах.

Действующие в зоне специальной военной операции средства противовоздушной обороны за сутки сбили три управляемых авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник.

В своей последней сводке Минобороны сообщило об освобождении поселка Чигари в Донецкой Народной Республике. В ведомстве подчеркнули, что в населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Центр», которые в ходе боев улучшили свое тактическое положение.