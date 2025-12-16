Батальон ВСУ «Волкодавы» частично уничтожили во время построения
«Северный ветер»: сержант ВСУ Варчук подставил военных 57-й бригады под удар ТОС
Подразделение ВСУ частично уничтожили ударом тяжелой огнеметной системы ВС России в ходе построения. Об этом сообщил Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».
По данным военкоров, главный сержант одной из рот 2-го мотопехотного батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Варчук предпочитает устраивать построения личного состава прямо на передовой во время боевых действий.
«В результате одного из таких построений, сборище вэсэушников накрыл ТОС», — отметили в сообщении.
Сам сержант находился в момент атаки в блиндаже и не пострадал. Половину построившихся отправили по госпиталям или моргам.
В ноябре российские военнослужащие атаковали «Геранями» скопление украинских боевиков во время построения. К потерям в подразделении 105-й бригады теробороны ВСУ привела ошибка их командира.