Российские войска уничтожили позиции ВСУ у села Колодези

Российские войска уничтожили украинские укрепления и заняли новые позиции возле села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы России уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези», — сказал он.
По словам эксперта, пехотные подразделения заняли новые территории и расширили контролируемую зону. За последнее время от украинских боевиков в этом районе зачистили около пяти квадратных километров.
Ранее Марочко заявил, что российские военные зашли в село Редкодуб в ДНР на краснолиманском направлении. По его словам, они начали закрепляться в его восточной части. Теперь ВС России вытесняют оттуда пытающихся сопротивляться боевиков ВСУ.
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