Российские войска уничтожили позиции ВСУ у села Колодези

Российские войска уничтожили украинские укрепления и заняли новые позиции возле села Колодези в ДНР на краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Благодаря круглосуточной работе артиллерии и БПЛА силы России уничтожили фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины в окрестностях населенного пункта Колодези», — сказал он.

По словам эксперта, пехотные подразделения заняли новые территории и расширили контролируемую зону. За последнее время от украинских боевиков в этом районе зачистили около пяти квадратных километров.

Ранее Марочко заявил, что российские военные зашли в село Редкодуб в ДНР на краснолиманском направлении. По его словам, они начали закрепляться в его восточной части. Теперь ВС России вытесняют оттуда пытающихся сопротивляться боевиков ВСУ.