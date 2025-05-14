Марочко заявил, что ВС России вытесняют ВСУ в селе Редкодуб в ДНР

Российские военные зашли в село Редкодуб в ДНР (краснолиманское направление) и начали закрепляться в его восточной части. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

«В ходе развития успеха в районе населенного пункта Катериновка ВС России, уничтожив украинские позиции, продвинулись западнее населенного пункта и зашли в Редкодуб», — сказал он.

По словам эксперта, российские силы выдавливают оттуда пытающихся сопротивляться украинских боевиков. ВСУ ведут артиллерийский огонь и отбиваются беспилотниками.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили Миролюбовку в ДНР. Село расположено в нескольких километрах к востоку от Димитрова (Мирнограда) и Красноармейска (Покровска). За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 470 военных, 15 автомобилей, семь боевых бронемашин и артиллерийское орудие.