Спецоперация 13 мая 2024, 07:25 Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в зоне СВО Российский расчет «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра Пресс-служба Минобороны

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Российский расчет 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 «Мста-С» уничтожил позицию Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра вместе с пехотой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Во время разведки российские бойцы обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими военными. Артиллеристы получили координаты позиций противника.

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«Экипаж самоходного орудия „Мста-С“ совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем живую силу ВСУ», — указали в оборонном ведомстве.

На Западе предрекли «сильное и быстрое» поражение Украины. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что европейские политики осознали безвыходное положение ВСУ. По его мнению, они впали в отчаяние из-за того, что все их силы, направленные на поддержку украинской армии, оказались бесполезными.