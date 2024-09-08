РИА «Новости»: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ под Херсоном

Не менее 70 военных ВСУ, в том числе иностранцев, уничтожили российские бойцы в подконтрольной Украине части Херсона. Об этом РИА «Новости» сообщили в подполье.

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских боевиков.

«Под удар попали автобаза и общежития по улице Широкой, которые использовались ВСУ как пункт временной дислокации личного состава и место стоянки и ремонта военной техники», — рассказал агентству подпольщик Сергей Лебедев.

Первые взрывы прозвучали в Херсоне поздно вечером 7 сентября. Ночью несколько попаданий зафиксировали в селе Камышаны.

Также подполье сообщило об ударе по торговому центру «Фабрика», крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов.

Ране российские военные уничтожили прибывших в пригород Харькова наемников. По мощный удар ВС России попали иностранные боевики и техника.