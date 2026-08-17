Российские войска уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ на Сумском направлении

Операторы БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали гаубицу Д-30 на Сумском направлении. Об этом заявил командир роты с позывным Астроном в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе разведки по тепловой сигнатуре на окраине леса в Сумской области была обнаружена замаскированная позиция буксируемой гаубицы Д-30 ВСУ», — сказал он.

По его словам, по ней отработали несколько расчетов FPV-дронов, в итоге орудие загорелось. Позже доразведка подтвердила факт его уничтожения.

Астроном подчеркнул, что подразделения БПЛА работают непрерывно, точечно поражая вскрытые цели — огневые точки, укрепления, бронемашины и личный состав ВСУ. Также ВС России мешают противнику перебрасывать резервы.

Ранее российский военный в одиночку проник на позиции ВСУ в Запорожской области и взял в плен трех украинских боевиков.