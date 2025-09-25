Российские войска уничтожили два самолета Як-52 на полевом аэродроме ВСУ
Минобороны заявило об ударе по полевому аэродрому ВСУ и двух уничтоженных Як-52
Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по местам хранения и запуска беспилотников, а также по полевому аэродрому украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве уточнили, что для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники.
В зону поражения, кроме складов и точек запуска украинских дронов, также попали пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 142 районах проведения спецоперации.
В результате обстрела полевого аэродрома уничтожены два легких ударных самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22.
Одной из целей также стала позиция зенитного ракетного комплекса Patriot, который лишился пусковой установки, кабины боевого управления и радиолокационной станции.
Действующие в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 178 вражеских дронов.
В минувшую среду, 24 сентября, Минобороны сообщило о дальнейшем продвижении группировки войск «Запад» в Купянске. В ведомстве заявили, что бойцы взяли под свой контроль еще 115 зданий.